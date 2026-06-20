サッカー日本代表は21日の午後1時キックオフ予定【MLB】ドジャース 6ー5 オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）ドジャース・佐々木朗希は19日（日本時間20日）、本拠地オリオールズ戦に先発登板。6回に2本塁打を浴びて同点に追いつかれ、5回2/3を投げて4安打1四球6奪三振3失点の内容だった。チームはサヨナラ勝ちで4連勝を飾った。試合後、北中米ワールドカップ（W杯）について言及した。初回は先頭ウォードに右中間への