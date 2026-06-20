現地６月19日に開催された北中米ワールドカップのグループＤ第２節で、トルコ代表とパラグアイ代表がサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで対戦した。開催国アメリカとの初戦で１−４の完敗を喫したパラグアイは、開始２分に先制する。敵陣ボックス手前の中央でエンシソのパスを受けたガラルサがワントラップから左足を一閃。鋭いシュートをゴール右隅に突き刺した。一方、オーストラリアとの第１節を０−２で落とした