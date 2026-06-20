◇プロ野球セ・リーグ巨人ー中日（6月20日、東京ドーム）始球式を務めたのはサッカー元日本代表の中澤佑二さん。6月21日の日本ーチュニジア戦が行われるのを前に、野球界と一緒に盛り上がろうと、東京ドームに駆けつけました。マウンドに大きく一礼すると、背番号「BOMBER 22」が一際目立ちました。サッカーボールよりもだいぶ小さい野球のボールを握りしめ、投げたボールはノーバウンドでキャッチャーの小濱佑斗選手のミットへ