◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー中日(20日、東京ドーム)この日昇格となり即スタメン起用となった巨人・浅野翔吾選手。3回に迎えた第1打席で先制ソロホームランを放ちました。この回の先頭で打席に向かった浅野選手は、対する中日の先発・大野雄大投手の3球目のカットボールをとらえます。インコースへの球となりましたが、気持ちよく振り抜くと確信。打球はそのままレフトスタンド中段に飛び込む先制ソロとなりました。5月23日に登録