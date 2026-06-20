◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２０日・東京ドーム）巨人の浅野翔吾外野手（２１）が第１打席で今季１号ソロを放った。３週間ぶりに出場選手登録され、「８番・左翼」で先発出場。０―０の３回先頭だった。３球目の内角１２９キロカットボールを捉え、左手一本の豪快なフォロースルーで左翼席中段へ運んだ。今季１１打席目での初本塁打は、場内表示で飛距離１１９メートル、打球速度１７７キロの特大弾となった。均衡を破