◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（２０日・神宮）広島のドラフト３位・勝田成内野手が、先制タイムリーを放った。２回２死一、三塁。フルカウントから粘って７球目をしぶとく三遊間にはじき返し、遊撃への適時内野安打となった。３月２７日の中日戦（マツダ）で延長１０回に新人ではセ・リーグ初の開幕戦サヨナラ打を放って以来となる打点をマークした。ＮＰＢ最小兵１６３センチのルーキー。この日はベンチスタートとな