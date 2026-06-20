超高額馬の２勝目にＳＮＳでは歓喜の声が上がっている。６月２０日の阪神７Ｒ・３歳上１勝クラス（芝２４００メートル＝１６頭立て）を制した単勝１番人気のサガルマータ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父コントレイル）が２着に１馬身３／４差をつけて、２勝目を挙げた。川田将雅騎手を背に５番枠から五分のスタートを切った同馬は、中団のインにつけた。勝負どころで徐々に押し上げて、最後の直線は内ラチ沿いに進路を選択。