◆パ・リーグロッテ―楽天（２０日・ＺＯＺＯマリン）＝雨天中止＝ロッテは２０日、午後６時試合開始予定だった楽天戦（ＺＯＺＯ）の雨天中止を発表した。ロッテ・小島、楽天・岸の先発が予告されていた。４月２３日のオリックス戦（ＺＯＺＯ）、同２６日のソフトバンク戦（鹿児島）に次いで、今季３度目の雨天中止。リーグ戦再開初戦となった１９日、昨季までロッテの指揮を執った吉井監督が１７日に電撃就任した楽天と対戦