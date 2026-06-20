レスリングの全日本合宿が２０日、都内のナショナルトレーニングセンターで公開された。アジア大会（名古屋）と世界選手権（カザフスタン）代表の尾崎野乃香（慶大）が取材に応じ「自分の持ち味を生かしていきたい。思い切っていきたい」と、９月開幕のアジア大会を見据えた。この日は実戦形式の練習中、サッカースペインリーグのバルセロナ、Ｒマドリードのユニホーム姿で臨んだ尾崎。北中米Ｗ杯期間中でのメディア公開という