タレントの平愛梨が、５大会連続でＷ杯代表に選出された夫・長友佑都の応援のため、現地に駆け付けることを報告した。２０日に自身のインスタグラムを更新した平は、「Ｉｃａｍｅｔｏｓｅｅｔｈｅｂｅｓｔｖｉｅｗ」（最高の景色を見に来ました）と、ワールドカップ仕様の白いキャップをかぶって撮影した、現地での自撮りを公開。ハッシュタグには、「＃私は元気です」と顔文字付きで投稿し、ご機嫌な様子を見せた