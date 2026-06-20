食材を使いきれずに捨ててしまったり、冷蔵庫の奥から賞味期限切れの食品が出てきたり……。気をつけていても、フードロスは意外と身近な問題です。そこで今回は、オレンジページメンバーズに聞いた「フードロスを減らすための工夫」をご紹介。みんなのアイディアを教えてもらいました。約8割が実践！みんなのフードロス削減アイデア7選賞味期限が近い割引商品を優先して購入。節約目的でしたが、フードロス削減に貢献できている