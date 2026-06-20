ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ特大号マツコ世代スペシャル」が１８日、放送され、明石家さんま、マツコ・デラックスが出演した。この日は、マツコと同じ１９７２年生まれの芸能人、有名人が集結。７０年代の懐かしい思い出も振り返った。マツコは「私、好きだったのさ。『宝石箱』っていうアイス。あれの中にエメラルドっぽいグリーンの。何でできたか分からない飴みたいのが入ってるんだけど。たまに奇跡的にスゴい大き