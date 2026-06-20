「日本ハム−ソフトバンク」（２０日、エスコンフィールド）カーリング女子ミラノ・コルティナ五輪代表フォルティウスのスキップ、吉村紗也香（３４）が始球式に登場。見事ノーバン投球で球場を沸かせた。日本ハムユニホームに、黒のパンツスタイルでマウンドに上がると、投じたボールは山なりながらもギリギリノーバウンドで捕手のミットへ収まった。笑顔でマウンドを降りた。ＳＮＳなどでは「さすがアスリートいい球投