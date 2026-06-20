「調整授業時間数制度」を巡る調査文部科学省が導入を検討している各教科の授業時間数（こま数）を増減できる「調整授業時間数制度」に関し、削減が難しい教科を小学校教員に尋ねた調査で、算数が63％で最多になったことが20日、分かった。調査した神奈川県教育文化研究所は、算数は高学年を中心に、教える内容が多すぎるカリキュラム・オーバーロード（教育課程の過積載）の状態にあり、授業を削りにくいと認識されていると分析