俳優の伊藤沙莉が20日、都内で行われた『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』 完成披露舞台あいさつに登壇した。【写真】幼少期からしんちゃんファン！マユリカの貴重ショット「映画クレヨンしんちゃん」シリーズ33作目となる今作は、秋田を舞台に、野原家が“妖怪の国”で繰り広げる奇想天外な大冒険を描く。秋田県の大曲花火大会を楽しむため、ひろしの故郷へ帰省する野原家。一方、ある事件をきっか