北中米ワールドカップを戦う日本代表はあすグループリーグ第2節でチュニジアと対戦する。初戦でW杯デビューを果たしたFW塩貝健人(ボルフスブルク)は「どういう形で出るかはわからないけど、出たらチームのために走るだけ。それはやれる」と力を込めた。オランダ戦でW杯デビューを飾った。後半39分に途中出場すると、その6分後には同点ゴールに貢献した。右CKをFW伊東純也が蹴った際に、味方とともに相手選手をブロックし、FW小