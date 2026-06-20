控えからのスタートで日本代表の危機を救ったカタールW杯から3年半、DF谷口彰悟(シントトロイデン)は堂々の主力として2度目のW杯に舞い戻り、積年の鬼門に挑もうとしている。W杯グループリーグ第2戦は日本代表にとって、過去7大会で1勝3分3敗という鬼門の一戦。守備の要を担う34歳は「今までの過去の歴史でも良いゲームができていないというのは全員が理解している。でもそれを乗り越えていきたいし、乗り越えていけるグループ