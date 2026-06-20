日本サッカー協会(JFA)は20日、北中米遠征に臨んでいるU-19日本代表において、川崎フロンターレU-18のMF小川尋斗が離脱すると発表した。理由はチーム事情のためとしている。同遠征は2日から28日まで実施。なお、小川に代わる追加の選手招集はない。