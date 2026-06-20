6月19日、B1の宇都宮ブレックスは、新アリーナの基本計画を発表した。クラブによると、「ブレックスの新アリーナ基本構想・計画策定を支援するふるさと納税」への支援をきっかけとして、地元企業から新アリーナ整備に対する具体的な支援の申し入れがあり、プロジェクトの検討が急加速したという。 今回発表された事業ビジョンでは、近年主流となっている音楽興行を中心としたマルチ利用のアリーナ