6月20日、信州ブレイブウォリアーズは、生原秀将が2025－26シーズンをもって現役を引退することを発表した。 徳島県出身で32歳の生原は、182センチ80キロのポイントガード。徳島市立高校から筑波大学へ進学し、インカレでは2年連続で優秀選手賞に選出される活躍を見せ、チームの連覇に貢献した。2016－17シーズンに栃木ブレックス（現宇都宮ブレックス）の特別指定選手としてB