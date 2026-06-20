[6.19 W杯W杯D組第2節 トルコ - パラグアイ]パラグアイ代表MFミゲル・アルミロンがトルコ代表戦の前半終盤、対立時に口元を手で隠したとして、北中米ワールドカップのルールにより一発退場処分が下された。この試合の前半45分、パラグアイFWイシドロ・ピッタが倒れて試合が止まると、1点ビハインドのトルコ側がピッタに詰め寄って時間稼ぎや大袈裟なアピールを咎めるような様子を見せていた。そこへパラグアイの選手も駆け寄っ