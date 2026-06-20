開催：2026.6.20 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 12 - 11 [エンゼルス] MLBの試合が20日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとエンゼルスが対戦した。 アスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングス、対するエンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノで試合は開始した。 2回裏、7番 ローレンス・バトラー 4球目を打ってセンタ