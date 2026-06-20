開催：2026.6.20 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 6 - 5 [オリオールズ] MLBの試合が20日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとオリオールズが対戦した。 ドジャースの先発投手は佐々木朗希、対するオリオールズの先発投手はトレー・ギブソンで試合は開始した。 1回裏、5番 マックス・マンシー 2球目を打ってライトへのタイムリーヒ