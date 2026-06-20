19日から20日にかけ、山形市内で日本郵便を名乗る者から住所や氏名、生年月日などを聞く不審な電話が相次いでいるとして、山形県警察本部は特殊詐欺につながる可能性が高いとして、注意を呼びかけています。 県警察本部によりますと、20日午前9時ごろ、山形市に住む70代女性方の固定電話に日本郵便を名乗る者から「郵便物を届けるにあたって住所の確認です」「住所、氏名、生年月日、家族構成を教えてください」などと電話があっ