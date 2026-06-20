プロ野球・巨人ー中日の19日の試合で、野球中継に出演した俳優の内藤剛志さん。今回はＢＳ日テレで放送中のドラマ「旅人検視官 道場修作」の劇場版のPRも兼ねた出演ですが、大の野球ファンとしても知られています。「（野球の試合は）筋書きのないドラマですよね、素晴らしいなぁ」と東京ドームでの試合を見渡しながら、「今年初めての野球の試合。最高の席で楽しんでいます」と笑顔を見せました。「劇場版『旅人検視官 道場修作』