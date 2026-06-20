「ドジャース−オリオールズ」（１９日、ロサンゼルス）ドジャースのダルトン・ラッシング捕手が土壇場の九回２死から同点タイムリーを放ち、相手のミスを誘発してサヨナラ勝ちへ導いた。意地の一打だった。九回２死一、二塁から追い込まれてから高めの変化球を見極めると、４球目の高めフォーシームを完璧に右前にはじき返した。代走・コールが同点のホームを踏むと、相手の中継プレーが乱れる間に一塁走者のウォードがサヨ