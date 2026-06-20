◇インターリーグドジャース6―5オリオールズ（2026年6月19日ロサンゼルス）ドジャースは19日（日本時間20日）、オリオールズ相手にサヨナラ勝利を収め、今季5度目の4連勝で貯金を今季最多22とした。先発の佐々木朗希投手（24）は5回2/3を3失点で勝敗付かず。大谷翔平投手（31）は真美子夫人の第2子出産のため試合前にチームを離れ、今月12日（同13日）のホワイトソックス戦以来、今季4度目の欠場となった。佐々木は「全