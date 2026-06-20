「ドジャース６−５オリオールズ」（１９日、ロサンゼルス）ドジャースが逆転サヨナラ勝ちで連勝を４に伸ばした。先発した佐々木朗希投手は５回まで１安打無失点の快投を見せるも、六回２死から２者連続被弾で同点に追いつかれ４勝目を逃した。大谷翔平投手は「父親産休」のため欠場となった。２点を追う九回だった。１死からベッツがこの日３安打目となる８号ソロを放つと、沈んでいた本拠地が一気に沸き返った。自身のボブ