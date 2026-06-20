18日決勝のパールカップでG1・7連続制覇を達成した佐藤水菜（27＝神奈川・114期）の「第1回女子オールスター競輪・第3回競輪祭女子王座戦・ガールズグランプリ2025優勝祝勝会」が20日、横浜市内のホテルで行われた。会場には関係者や選手仲間ら約150人が集まり、佐藤の偉業を祝った。あいさつに立った佐藤は「今の自分がいるのは日頃から応援してくださる皆様、支えてくださる関係者の皆様のおかげです。まだまだ未熟な部分