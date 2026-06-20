日本バレーボール協会は20日、日本時間20日に行われるネーションズリーグ予選ラウンド第2週フィリピン大会のドミニカ共和国戦に出場するメンバーを発表した。チェコ戦で代表初スタメンし、日本を6連勝に導いたセッター栄絵里香（35）がリザーブにまわり、アウトサイドヒッターの北窓絢音（21）が再登録された。【日程・結果】ネーションズリーグ勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート