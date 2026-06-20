巨人―中日戦が20日、東京ドームで行われ、試合前のファーストピッチに元日本代表DFの中沢佑二さん（48）が登場した。現役時代の背番号22を付け、背ネームは愛称の「BOMBER（ボンバー）」の巨人のユニホームで登場。緊張した表情でマウンドに上がったが、ど真ん中に投げ込む見事なストライク投球を披露した。「（およそ）4万5000人の方の前でボールを投げることが初めての経験ですし、しかも明日からワールドカップのチュニジ