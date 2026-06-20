「もう映画に呪われていると思います」――。小川あんが、映画への強い思いを明かした。学生時代は映画館の上映スケジュールを見ながら生活を組み立て、寝る間も惜しんで作品を鑑賞していたという。小川あん○小川あんが映画『遺愛』の印象の変化を語る映画『遺愛』の公開初日舞台挨拶が19日に都内で行われ、山下リオ、小川あん、酒井善三監督、プロデューサーの大森時生氏(テレビ東京)が登壇した。同作は、鬼才・酒井監督と企画プ