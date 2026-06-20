１８日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜・深夜０時４５分）に、ダンス＆ボーカルグループ・ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥのボーカル・吉野北人が出演。私生活でもこだわりを語った。番組ＭＣを務める歌手で女優の鈴木愛理と吉野は、映画「昨夜は殺れたかも」（１０月２３日公開、松木創監督）で共演。ＭＣのお笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が「愛理ちゃんから見て、北人くんはあざとい部分ありそ