◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２０日・東京ドーム）元サッカー日本代表ＤＦの中沢佑二氏が始球式を務めた。現役時代に背負った「２２」の背番号で捕手役・小浜のミットにストライク投球を届け「僕の気持ちもまっすぐ飛んでたと思います。日本代表の選手たちへも、メキシコのモンテレイまで僕のボールは届いたと思います」と、北中米Ｗ杯を戦うサッカー日本代表へ熱いエールを送った。日本代表は２０日（日本時間21日）に