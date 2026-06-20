女優の伊藤沙莉が２０日、都内で行われた「映画クレヨンしんちゃん奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション」（７月３１日公開、渡辺正樹監督）完成披露舞台あいさつに出席した。クレヨンしんちゃんの大ファンで「お話いただいた時から、本当に感動が止まらなくて。とってもうれしい時間」と満面の笑み。ステージで自身の横に、しんちゃんが歩み寄ると興奮のあまり言葉に詰まる場面もあったが「夢に見た瞬間というか、しんちゃんの