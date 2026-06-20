◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２０日・東京ドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手が本拠地初勝利となる今季３勝目を懸け先発し、２回まで無失点で立ち上がった。まずは初回先頭・岡林を左飛に打ち取る。続く田中には４球連続ボールで四球を与えたが、後続の福永をカーブで二ゴロ併殺打に仕留めて切り抜けた。２回、先頭は来日初登板の３月３１日にソロを被弾したサノー。しかしカーブとスプリットで追い込み、