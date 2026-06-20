◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（２０日・エスコンフィールド）ミラノ・コルティナ冬季五輪代表で、カーリング・フォルティウスの吉村紗也香が始球式を行った。右腕から投じられた一球はノーバウンドで捕手のミットに収まった。北海道北見市出身の道産子アスリートが地元・エスコンを沸かせた。