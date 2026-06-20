レッドカードは大会通算7枚目にサッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は19日（日本時間20日）、グループD第2節のトルコ―パラグアイ戦がサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで行われ、パラグアイが1-0で勝利した。前半アディショナルタイムに10番のMFミゲル・アルミロンが一発カードで退場になった。相手選手との口論中に、口元を覆う行為が発覚。今大会からの新ルールが初適用されたが、海外ファンからは様々な声が