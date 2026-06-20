東京１１Ｒ・スレイプニルステークス・馬トク激走馬＝レッドプロフェシー前走のブリリアントステークスは持ち前の追ってバテない末脚を駆使して２着同着。上がり３ハロンはメンバー最速タイを記録した。鞍上の原優介騎手は過去の騎乗で４、３、１、２着と好相性。美浦で取材した記者によると「何とか２つぐらい勝って交流重賞に行けるようにしたい。今回は負けられない」と気合十分だったという。中間は５月３０日に外厩・チ