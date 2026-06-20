プーマ製ユニフォームが破れるアクシデントが頻発している北中米ワールドカップ（W杯）でプーマ製ユニフォームが破れるアクシデントが頻発している。北中米W杯は現地時間6月19日に大会9日目を迎えた。グループD第2戦でスコットランド代表とモロッコ代表が対戦。後半6分にセットプレーの際に相手DFと競り合ったモロッコのMFニール・エル・アイナウイのユニフォームが破れた。ユニフォームが破れるアクシデントは今大会で初め