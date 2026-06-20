トゥヘル監督が国歌斉唱の際のカメラマンの位置に苦言を呈した北中米ワールドカップ（W杯）でイングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が国歌斉唱の際に近すぎる“カメラマンの壁”を批判し、国際サッカー連盟（FIFA）を動かした。イングランドは現地時間6月17日にグループリーグ初戦でクロアチア代表と対戦し、4-2で勝利。自国開催だった1966年大会以来の優勝に向けて幸先のいいスタートを切った。そうしたなかで、