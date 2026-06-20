トルコ代表がパラグアイ代表に0-1で敗れたダークホース候補とも評判だったトルコが、まさかの敗退決定となった。北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間6月19日にグループリーグの試合が行われ、D組でトルコ代表はパラグアイ代表に0-1で敗れた。ともに初戦を敗れて崖っぷちに立つ両者の対戦だが、パラグアイがあっという間の先制点を奪った。試合開始から1分4秒ほどでパラグアイのMFアンドレス・クバスが敵陣中央でこぼれ