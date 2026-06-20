トランプ米大統領が19日（現地時間）、イランとの戦闘終結に向けた覚書（MOU）締結に「譲歩外交」という批判が強まっていることに対し、正面から反論した。トランプ大統領はこの日、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」で「交渉で焦りを感じていたのは米国でなくイラン側」とし「イランは事実上終わった（They are finished）！」と主張した。米国がイランに過度な譲歩をしたという政界内外の批判に強く反論したのだ。これに先立