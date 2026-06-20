◇MLBドジャース6×-5オリオールズ(日本時間20日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは佐々木朗希投手が先発し、5回までヒット1本におさえる圧巻の投球を披露。ただ6回には2者連続本塁打を浴び3-3の振り出しに戻され降板すると、その後はリリーフ陣も打ち込まれます。しかし9回に打線が反撃。2死からダルトン・ラッシング選手のサヨナラタイムリーで劇的な勝利を飾りました。この日、試合前に大谷翔平選手が真美子夫人の第2子出産