「巨人−中日」（２０日、東京ドーム）サッカー元日本代表・中沢佑二氏がファーストピッチに登場。「僕の中で『失敗したら、もしかしたら日本代表が…』と変なプレッシャーを感じながら」投球したが、見事なストライク送球で球場をわかせた。ノーワインドアップから投じられた球は捕手を務めたドラフト５位・小浜（沖縄電力）のグラブに一直線に伸び、見事なストライク投球。「僕の気持ちはまっすぐ飛んでいたと思いますので