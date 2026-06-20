「高松宮記念杯・Ｇ１」（２０日、岸和田）ものまねタレントの神奈月（６０）が来場。７Ｒ発売中に行われたものまねライブに出演した。おなじみの武藤敬司、長州力に、井上陽水や葉加瀬太郎、ＮＰＢの白井一行審判員のものまねを披露。ステージには３０〜５０代の男性競輪ファンを中心に集結。ステージを降りてファンの前でネタを披露するなど、かなりの盛り上がりを見せていた。