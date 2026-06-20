女優の伊藤沙莉が20日、都内でアニメ映画「クレヨンしんちゃん奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション」完成披露舞台あいさつに出席した。今年の夏どこにバケーションに行きたいかと聞かれ「今年の夏は国内と国外どっちもどこかに行こうと思ってます」と明かした。国外はアジア圏、国内は京都に行きたいという。「京都は船のコンビニがあって、イカ焼きとかおでんとか売っていると、メークさんやスタイリストさんが言っていた」と