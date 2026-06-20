スペイン代表のヤマル＝2025年6月、シュツットガルト（ゲッティ＝共同）▽スペイン―サウジアラビア（日本時間22日午前1時・アトランタ）初戦無得点のスペインは、途中出場した負傷明けのヤマルの起用法に注目。課題の決定力を高めたい。サウジアラビアは劣勢でも引き分けた初戦に続き、守備で粘れるか。▽ベルギー―イラン（日本時間22日午前4時・ロサンゼルス）ともに初戦は追い付いて引き分けた。ベルギーは存在感を示した