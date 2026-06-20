【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは１９日、各地で行われ、ドジャースの佐々木朗希は本拠地でのオリオールズ戦に先発し、５回２／３を投げて４安打３失点、６奪三振で、勝敗はつかなかった。直球は最速１００・６マイル（約１６２キロ）をマークし、五回まで１安打に抑えていたが、六回二死から２者連続の本塁打を浴びて降板となった。ドジャースは九回にラッシングの安打などで６―５で逆転サヨナラ勝ちを収めた。