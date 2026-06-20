注目のデビュー戦は６着に終わった。Ｇ１馬ソダシ、ママコチャの半妹で函館５Ｒ（芝１２００メートル）に新馬戦に出走した白毛馬スノーウィスパー（牝２歳、父ニューイヤーズデイ、栗東・須貝）は、後方からレースを進めて直線勝負に出たが、伸び切れずに６着となった。騎乗した佐々木は「調教よりは力強く走れたけど、最後は苦しくなってもたれるところがありました」とレースを振り返る。管理する須貝師は「力のいる洋芝なら